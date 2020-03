Calciomercato Juventus, ecco l’offerta giusta per Tonali

Con la serie A che sta osservando lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus e le squadre che sono a casa, alcune in quarantena proprio come quella bianconera, torna a farsi prepotentemente largo il calciomercato. Anche in casa Juventus, dove comunque si continua giustamente a pianificare il futuro.

E’ vero che ancora questa stagione non si è conclusa e ancora non si sa ne sè ne quando si concluderà. Ma in vista della prossima, di stagione, la Juventus si è già mossa con largo anticipo. Prendendo un gioiellino come Kulusevski e mettendo nel mirino altri giovani di qualità. Uno di questi è Aouar del Lione, ma i bianconeri starebbero accelerando per Tonali, regista del Brescia.

LEGGI ANCHE –>Gazzetta, titolo fastidioso su Rugani: i tifosi insorgono

Non è infatti un mistero che Miralem Pjanic potrebbe essere sulla lista dei partenti in estate e la Juventus starebbe cercando un giocatore che possa sostituirlo al meglio. E il giocatore del Brescia, che già è nel giro della nazionale nonostante sia ancora giovanissimo, sembra essere il profilo adatto. Anche se magari non ha ancora grande esperienza internazionale.

Il problema è che Tonali piace praticamente a tutti i maggiori club europei. Dall’Inter al City, dal Chelsea all’Atletico Madrid, per cui il prezzo sembra destinato inevitabilmente a salire. Cellino, patron delle rondinelle, sarebbe intenzionato a chiedere 50 milioni di euro, ma la cifra potrebbe pure aumentare.

La Juventus avrebbe pronta la contromossa per convincere il club lombardo. Ovvero mettere sul piatto, oltre ad una consistente somma economica, anche due giocatori, ovvero Touré (che milita nella Juventus Under 23) e Nicolussi Caviglia, centrocampista che attualmente si trova in prestito al Perugia.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK