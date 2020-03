Secondo il portavoce di Lotito ci sarebbero interessi precisi per annullare il campionato con l’attuale classifica, così ha scritto Diaconale sui social.

Il portavoce di Lotito sostiene che ci siano interessi precisi per far annullare il campionato con l’attuale classifica che vede la Juventus capolista con +1 sulla Lazio. Una stagione che è ancora nell’incertezza, il fermo per l’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese non sembra avere una data precisa, ogni giorno ci sono aggiornamenti diversi e la possibilità di bloccare tutto non è così scontata, nonostante continue rassicurazioni di chi è addetto ai lavori, infatti secondo la Federazione l’intento sarebbe quello di continuare fino al termine delle partite. Arturo Diaconale, il portavoce ufficiale di Lotito su Facebook ha scritto: “Ci viene presentata una questione dai media come il confronto tra chi si preoccupa della salute dei giocatori è virtuoso e invece chi si preoccupa solo della classifica è egoista, è mal posto”. Secondo lui, infatti, dietro i presunti virtuosi ci sarebbe un intento preciso a bloccare tutto, dalle competizioni fino agli allenamenti, quindi al conseguente annullamento del campionato in corso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Rugani live: “Sto bene, non vedo l’ora di riabbracciare i miei cari”

Bufera Lazio, Diaconale: “ci sono interessi ad annullare il campionato”

L’eventuale conclusione che vedrebbe quindi i bianconeri trionfare in testa alla classifica non piacerebbe, secondo Diaconale, ci sarebbe una volontà diretta di concludere il campionato e per cristallizzare le attuali posizioni o dare una conclusione al campionato con soluzioni come i playout e i playoff che offrirebbero occasione di salvataggio in extremis alle squadre che nell’annata 2019-2020 hanno deluso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Gravina insiste: «Playoff soluzione valida. Campionato su due stagioni»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK