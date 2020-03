Juventus, Rugani live: “Sto bene, non vedo l’ora di riabbracciare i miei cari”

Rugani live su YouTube rassicura i fan: “sto bene, non vedo l’ora di riabbracciare i miei cari” e poi scherza con Zuliani, Rosucci e Zambruno con dei quiz.

Oggi sulla pagina YouTube della Juventus è andata in onda una diretta di mezzora con protagonisti Daniele Rugani, Martina Rosucci (centrocampista della squadra femminile della Juventus) e gli immancabili Zuliani e Zambruno. Le prime parole sono state di conforto, infatti Rugani ha voluto ringraziare i fan ma soprattutto chi gli è stato vicino in questo momento, dopo l’annuncio della sua positività al Covid-19: “Sto bene, non vedo l’ora di riabbracciare i miei cari, è stata una botta ma ora sto meglio. Mi annoio un po’, questo è normale… sto guardando un sacco di serie tv e di film” e infatti il siparietto fra i quattro è stato contornato da consigli spassionati su serie tv e film da guardare e su quiz con domande sui propri passatempi. Alla domanda: “qual è stata la tua ispirazione nel calcio”, Rugani ha risposto: “Sono da sempre tifoso bianconero e da piccolo mio padre mi comprava le scarpette e le maglie di Alessandro Del Piero, lui è il mio punto di riferimento diciamo”. Inoltre al giocatore gli è stato chiesto qual è stato fino adesso il suo miglior momento da calciatore, Daniele ha risposto: “Senza ombra di dubbio il primo scudetto vinto allo Stadium, sentire il mio nome al megafono e la conseguente passerella con l’enfasi dei tifosi è senza dubbio il momento che ricorderò per sempre”.

La live ha visto protagonista anche la centrocampista della squadra femminile della Juventus Martina Rosucci, nata a Torino è da sempre tifosa bianconera, ha risposto ad un paio di domande: “Sono da sempre tifosa bianconera e sono nata a Torino, anche per me l’ispirazione è stata del giocatore con la maglia numero 10 sulle spalle, del capitano Alessandro Del Piero. La cosa che mi manca di più in questo momento è lo spogliatoio, non vedo l’ora di riabbracciare le mie compagne”.

