Coutinho offerto alla Juve. La risposta di Paratici però è Kulusevski

Il Bayern Monaco non ha intenzione di puntare più su Coutinho e il suo nome è stato accostato anche alla Juventus. Paratici però vuole puntare sullo svedese.

Philippe Coutinho è stato accostato nuovamente alla Juventus. Il Bayern Monaco ha deciso di non puntare più sul calciatore brasiliano e il suo agente è a caccia di una sistemazione adeguata. Tra i club che sono saltati fuori c’è anche la Vecchia Signora, che da tempo segue l’ex fantasista di Liverpool e Barcellona. Il passaggio dai Reds ai Blaugrana, alla luce delle recenti stagione, sembra essere stato eccessivo specialmente sotto l’aspetto economico. Dalla Baviera fanno sapere che il riscatto dai catalani non è scontato, la situazione è aperta da qui all’estate con il Coronavirus che rallenta i ragionamenti dei club sui riscatti.

La posizione della Juve su Coutinho

La Juventus, tuttavia, non è interessata per adesso ad un affare in cui rientri Coutinho. Il ds Paratici ritiene di aver investito già su trequartista del futuro. Ha preso Dejan Kulusevski e intende farne una pedina importante della squadra.Questo fin dalla stagione 2020/2021 dopo aver speso 35 milioni più ricchi bonus versati all’Atalanta. Ecco perché gli abboccamenti di cui sopra non scaldano particolarmente, a meno che non rappresentino occasioni a costo limitato.

