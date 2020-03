Kane alla Juventus, Calciomercato: sfida con il Real Madrid

Quello di Harry Kane è senza alcun dubbio un nome sul taccuino della Juventus. Uno dei più grandi ostacoli potrebbe essere però la concorrenza del Real.

Con il campionato fermo per l’emergenza Coronavirus, il calciomercato torna inevitabilmente d’attualità. In casa Juventus si pensa a un grande colpo in entrata. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza bianconera è senza alcun dubbio quello di Harry Kane. L’attaccante inglese sta vivendo un periodo difficile a causa di un’infortunio, ma l’interesse di alcuni top club europei c’è sempre.

Calciomercato Juventus, sfida con il Real per Kane

Ed ecco che, secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa spagnola, sul giocatore del Tottenham avrebbe messo gli occhi da tempo anche il Real Madrid. Il 26enne sarebbe infatti una richiesta esplicita del tecnico dei madrileni Zinedine Zidane. Sarà duello a distanza? Difficile dirlo ora, ma la sensazione è che i prossimi messi potrebbero senza alcun dubbio essere quelli più importanti e decisivi.

