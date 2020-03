Calciomercato Juventus, clamorosa operazione all’orizzonte con il Milan

Il calciomercato Juventus potrebbe impennarsi con un’offerta di Paratici al Milan per Theo Hernandez. Il terzino prenderebbe il posto di Alex Sandro.

Il calciomercato Juventus può svoltare a sinistra. Sì. Ad essere finito nel mirino di Fabio Paratici è il terzino mancino del Milan Theo Hernandez. Il francese, autore di una grande stagione in rossonero, ha raggiunto un valore di 40-50 milioni che non fanno paura ai bianconeri. Il suo innesto potrebbe portare ad una valutazione sul conto di Alex Sandro che da un paio di campionati non è più quello ammirato all’inizio. Insomma, valutazioni in corso che porterebbero ad una clamorosa rivoluzione.

Calciomercato Juventus, colpo all’orizzonte?

A darne notizia è la Gazzetta dello Sport che evidenzia come il Milan debba contenere gli ingaggi e il calciomercato Juventus è sempre vivo. «I rossoneri – si legge – si sicuro dovranno prevedere il pressing sulla fascia sinistra. Theo Hernandez è esploso in pochi mesi facendo schizzare verso l’alto la sua valutazione. Dai 20 milioni pagati in estate al Real Madrid ai 40-50 attualmente stimati. Per accettare la proposta del Milan, Theo si è tagliato lo stipendio di circa il 20 per cento, ma la corte di qualche big potrebbe generare turbolenze in futuro. Specialmente se Maldini, punto di riferimento del francese e interlocutore decisivo per il suo sbarco in rossonero, dovesse salutare. Con o senza l’ex capitano in società, Gazidis dovrà prepararsi ad alzare un muro».

