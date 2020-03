La Juventus è una delle squadre che è stata più colpita dall’emergenza Coronavirus. Due i giocatori bianconeri che sono risultati positivi ai controlli, vale a dire il difensore Rugani e il centrocampista Matuidi. Entrambi sono in buone condizioni.

Il club ha ovviamente però messo in “quarantena” ben 121 elementi tra squadra e personale. I giocatori non fanno eccezione e tra loro c’è anche Giorgio Chiellini. Che è chiaramente dispiaciuto per il momento che sta vivendo l’Italia intera ma nello stesso tempo non ha intenzione di mollare. In campo o non in campo, lui è sempre un guerriero.

«Il nostro è un mondo dorato e talvolta dimentichiamo questa realtà. Ora sono isolato, solo e non posso stare con le mie figlie. Sarà una sfida che dobbiamo superare insieme. Sarà difficile non avere l’opportunità di giocare nei prossimi giorni, ma tra qualche mese ci renderemo conto dell’importanza di ciò che stiamo facendo» ha detto il difensore bianconero.

Può recuperare al meglio la forma

Chiellini era da poco tornato a disposizione di Maurizio Sarri dopo il grave infortunio che lo aveva colpito a luglio e che lo ha costretto ad un lungo periodo ai box. Tuttavia l’esperto giocatore solo una volta è sceso in campo da titolare, giocando un’ora contro la Spal. Logico che debba lavorare sodo per ritrovare la migliore condizione, cosa che sarebbe potuta avvenire solo giocando. Per adesso però niente allenamenti. Ci sarà tempo – si spera il prima possibile – per tornare in campo e tornare un perno della squadra di Sarri.

