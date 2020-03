Higuain, fuga da Torino: è volato in Argentina

L’attaccante della Juventus Higuain ha deciso di tornare in Argentina dopo essere risultato negativo al tampone per il coronavirus.

Una fuga clamorosa raccontata da “Repubblica.it” con protagonista Gonzalo Higuain. L’attaccante della Juventus come riporta il sito del quotidiano ha lasciato l’Italia la scorsa notte per sfuggire al rischio della pandemia del Covid-19 e trovare rifugio nella sua Argentina. Una scelta quella fatta dal “Pipita” che avrà senza dubbio delle ripercussioni nel rapporto con la società bianconera. Così facendo infatti Higuain ha violato di sua spontanea volontà la quarantena che la società bianconera aveva imposto a tutti i suoi dipendenti, calciatori compresi, dopo la positività del difensore Daniele Rugani.

LEGGI ANCHE –>>Rinnovi Juventus, Paratici non vuole abbandonare la vecchia guardia

Higuain, fuga dal coronavirus

Il calciatore si è presentato nel corso della scorsa notte all’aeroporto di Caselle per tornare nella sua casa in Argentina con un jet privato. La polizia lo ha fermato ma ai controlli ha presentato una certificazione medica che attestava l’esito negaitvo del tampone. Una volta ricevuta la conferma ufficiale dal club bianconero per avere certezza della veridicità del tampone, la Polaria ha concesso l’ autorizzazion all’attaccante a lasciare Torino.

Con i voli bloccati dall’Italia Higuain ha dovuto fare tappa in Francia e Spagna prima di potere raggiungere il Sudamerica.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK