Higuain, l’attacco di Maurizio Crosetti: ecco il tweet del giornalista

Continua a far discutere il comportamento di Gonzalo Higuain, andato in Argentina. Ad attaccare duramente l’attaccante della Juventus è Maurizio Crosetti.

La partenza di Gonzalo Higuain da Torino per raggiungere l’Argentina a bordo di un jet privato continua a far discutere e a creare infinite polemiche. Il mondo del web e dei social network si è inevitabilmente scagliato, scatenandosi contro l’attaccante argentino. Tra gli attacchi più duri c’è quello di Maurizio Crosetti, giornalista de ‘La Repubblica’, che ha espresso un suo parere attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale. Queste le sue parole: “A Torino mancano i reagenti per i tamponi. Che comunque agli asintomatici non si fanno. A meno che non siano calciatori. E non si vola quasi più. A meno di avere un aereo privato“. Insomma, una frecciata nemmeno troppo velata e nascosta.

A Torino mancano i reagenti per i tamponi. Che comunque agli asintomatici non si fanno. A meno che non siano calciatori. E non si vola quasi più. A meno di avere un aereo privato. — maurizio crosetti (@m_crosetti) March 19, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK