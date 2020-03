Castrovilli, per la Juve serve un’offerta superiore ai 40 milioni di euro

Castrovilli, oltre che dalla Juventus, è seguito anche dalla Roma. Commisso a gennaio rifiutò un’offerta di 40 milioni da parte del Napoli.

Sebbene sia ancora lontana la finestra di calciomercato, i dirigenti delle grandi squadre sono già al lavoro in vista della prossima campagna acquisti. La Juventus, in questo senso, sembra essere una delle società più attive. Fabio Paratici, preso Kulusevski, sta cominciando a sondare il terreno, anche per altri innesti di qualità e dal futuro assicurato. Il nome di Gaetano Castrovilli nelle ultime ore è tornato ad essere accostato con forza alla Vecchia Signora. Il giovane centrocampista della Fiorentina è stato autore fin qui di un campionato assolutamente al di sopra delle aspettative, ragion per cui la Juve sta provando ad imbastire una trattativa.

LEGI ANCHE >>> De Ligt, quale flop? Il prezzo dell’olandese è già cresciuto rispetto a luglio

Rifiutati 40 milioni per Castrovilli

Questa mattina sul Corriere dello Sport si fa il nome del centrocampista in ottica Roma. «Il vero obiettivo è Gaetano Castrovilli, per il quale la Fiorentina ha rifiutato 40 milioni dal Napoli a gennaio. Per convincere Commisso, e l’ex romanista Pradè, può entrare in ballo il cartellino di Florenzi, che tuttavia per il momento non è intenzionato ad accettare squadre italiane». Oltre ai giallorossi, però c’è anche la formazione allenata da Maurizio Sarri. Si cercano infatti elementi di grande prospettiva e, perché no, anche nel giro della Nazionale. Da sempre, infatti, la Juve è riserva naturale per gli Azzurri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK