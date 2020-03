De Ligt, quale flop? Il prezzo dell’olandese è già cresciuto rispetto a luglio

Dopo il normale periodo di ambientamento, De Ligt ha inanellato ottime prestazioni. Contro l’Inter ha annullato insieme a Bonucci le punte avversarie.

La prima stagione juventina di Matthijs De Ligt è cambiata strada facendo, così come era avvenuto già con altri campioni in passato. Ad analizzare la questione che ha portato il difensore olandese a spiccare il volo è stato stamattina il quotidiano Tuttosport. Il capitano della Nazionale Orange sta spazzando via ogni tipo di etichetta. A cominciare da quella di giocatore strapagato e pronto a veder crollare la valutazione di 75 milioni. Valutazione che, invece, è esattamente la stessa sul sito specializzato transfermarkt: 75 milioni.

La crescita di De Ligt allo Juventus Stadium

«De Ligt – si legge sul giornale – poco meno di un anno dopo il suo trasferimento dall’Ajax alla Juventus, non soltanto non si è deprezzato, ma ha anzi aumentato il proprio valore. La prima riguarda il fatto di essersi confermato. La scorsa stagione non era stata solo quella dell’esplosione per il centrale, ma era stata anche la prima giocata ad alto livello su due fronti, quello olandese e quello europeo. Nel 2017-18 infatti l’Ajax era stato estromesso ai preliminari sia dalla Champions sia dall’Europa League, mentre nel 2016-17 De Ligt era stato protagonista (a 17 anni) della cavalcata fino alla finale di Europa League persa con il Manchester United. Poi, appunto, è arrivata la scorsa fantastica annata, con le vittorie in campionato e Coppa d’Olanda e la super cavalcata fino alla semifinale di Champions. Annata la cui luce avrebbe però potuto rivelarsi quella di una meteora. Matthijs, invece, ha continuato a brillare».

