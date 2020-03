Sospiro di sollievo per Cristiano Ronaldo: la mamma è stata dimessa

Buone notizie per Cristiano Ronaldo e per sua mamma. La donna infatti è stata dimessa dall’ospedale. Ecco quali sono le sue condizioni.

Cristiano Ronaldo può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Sua mamma infatti, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è stata dimessa dall’ospedale. La signora Dolores ora è tornata a casa. La mamma 65enne di CR7, dovrebbe aver lasciato l’ospedale Nélio Mendonça di Funchal, dove era ricoverata in seguito all’ictus, avuto il 3 marzo. Un sorriso quindi per il lusitano della Juventus, che è stato il primo giocatore dei bianconeri a lasciare l’Italia nei giorni scorsi.

Cristiano Ronaldo, ecco la buona notizia sulla madre

Cristiano Ronaldo è volato con il suo aereo a Madeira, l’isola portoghese al largo della costa marocchina in cui è nato e cresciuto. Il tutto è avvenuto già all’inizio della scorsa settimana, quindi prima che la positività di Rugani venisse accertata. La Juventus gli aveva concesso un giorno di permesso già martedì 10, quando la squadra ancora si allenava. Le polemiche però non sono comunque mancate.

