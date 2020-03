Calciomercato Juventus, uno dei tanti nomi accostati ai bianconeri negli ultimi giorni è stato quello di Riccardo Orsolini. Attaccante esterno che la Juve ha ceduto al Bologna ma che starebbe pensando di riprendere, visto il suo campionato a dir poco strepitoso.

Orsolini è cresciuto davvero tantissimo sotto la guida di Sinisa Mihajlovic, che oltre a trovargli la giusta collocazione in campo lo ha fatto crescere sotto tanti profili. Infondendogli sicurezza e regalandogli quella fiducia della quale non aveva goduto in passato, lo ha reso uno dei più forti interpreti del suo ruolo. Sabatini, il diesse rossoblù lo ha valutato 70 milioni e ha detto che è incedibile per i felsinei.

Orsolini si trova bene a Bologna

Il giocatore nel frattempo ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato della sua stagione e anche del suo futuro. «Ho una voglia di calcio pazzesca» ha detto l’attaccante del Bologna, che è esploso in questo torneo «per la fiducia del club, della gente, dello staff tecnico, di Sinisa e in me stesso. Tutto questo ti porta stimoli, cose buone e coraggio nel cercarne altre». Ogni giorno nuovi voci di mercato sul suo futuro e su eventuali cambi di casacca, ma Orsolini ha fatto chiarezza. «L’ultima parola spetta alla società. Io a Bologna sto da dio, la amo, ho scelto di restare. Qui vado al campo col sorriso, mi sento importante e capisco benissimo chi gioca poco. E’ frustrante. Qui sono felice. Mi diverto. Gioco».

Insomma Orsolini si sente davvero molto legato al Bologna, club che può garantirgli la possibilità di giocare con continuità e di mettere in mostra il suo valore.

