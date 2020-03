Coronavirus, Dybala positivo: il racconto della fidanzata Oriana

In casa Juventus purtroppo nella serata di ieri è arrivata la notizia della positività di un altro suo giocatore, ovvero Paulo Dybala. Anche lui contagiato dal Coronavirus, per fortuna però le sue condizioni di salute sono buone.

Così come quelle della sua compagna Oriana, anche lei contagiata come ha raccontato lo stesso giocatore sui social. «Volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi». Nessuno insomma è immune dal contagio, nemmeno i grandi campioni del calcio.

E per questo il messaggio che ci viene ripetuto più volte, e da osservare a tutti i costi, è quello di rimanere a casa per evitare la diffusione del contagio. Nel frattempo sui social non si contano i post d’affetto per il giocatore. La sua positività è stata poi anche confermata dal club che sul suo sito ufficiale ha sottolineato come «Il calciatore, da mercoledì 11 marzo in isolamento volontario domiciliare, continuerà a essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico».

Dunque Dybala si aggiunge alla lista dei positivi in casa Juventus dopo Rugani e Matuidi. La speranza è che questa lista si fermi, anche se purtroppo ci sono stati anche altri giocatori positivi in serie A, ultimo dei quali Daniel Maldini.

Tampone negativo per altri bianconeri

La Juventus è uno dei club che ha effettuato più tamponi nei giorni scorsi. Tant’é che chi è risultato negativo, come ad esempio Higuain, Pjanic, Khedira e Douglas Costa, ha avuto il permesso per andare all’estero. Senza dimenticare Cristiano Ronaldo che ormai da tempo si trova in Portogallo, nella sua Madeira.

La spiegazione di Oriana

La Gazzetta dello Sport riporta oggi come Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala, abbia fatto chiarezza su tutto in un video.«Siamo positivi tutti ma stiamo bene ovviamente. Rifaremo il test dopo il 31 marzo e vedremo. Avevo la tosse, mi facevano male il corpo e la testa, mi sentivo stanca, la mia respirazione era cambiata molto e non in meglio. Ora però ho meno sintomi, mi sento solo stanca. – ha detto – Vedo che in Argentina non ci si rende conto di quello che succede. Lì può esserci un grosso problema con gli ospedali. State a casa».

