In queste settimane durante le quali il calcio giocato è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, sono molto frequenti i rumors di calciomercato. Con la Juventus che spesso è protagonista, sia in entrata che in uscita.

Questa volta però il sussurro di mercato arriva dalla Spagna e fa preoccupare sicuramente i tifosi bianconeri. Perché secondo il portale “Diario gol”- come riportato pure da Sportmediaset – Cristiano Ronaldo alla fine di questa stagione potrebbe decidere di lasciare la Juventus e accasarsi altrove.

A tentare il portoghese ci sarebbe una offerta faraonica da parte del Psg. La squadra francese del resto ha bisogno sicuramente di rinforzi in attacco. Cavani infatti andrà via poiché in scadenza di contratto e non è certo che Icardi verrà riscattato. Neymar invece è tentato da Real e Barcellona e non è da escludere una sua partenza.

Soprattutto in caso di partenza del brasiliano il Psg accelererebbe per Cristiano Ronaldo, portando il campione portoghese in Ligue1 per fargli fare coppia con il talentuoso Mbappè. Una operazione costosa, certo, ma del resto l’undici parigino spesso non ha badato a spese.

