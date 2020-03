Dybala, ora è un mistero. Non va in diretta durante “A casa con la Juve”

Dybala, ora è un mistero. Non va in diretta durante “A casa...

Dybala doveva andare in diretta Youtube nel format bianconero “A casa con la Juve”. Lo sostituirà il direttore sportivo Fabio Paratici. Cosa è successo?

In casa Juventus qualche giorno fa era arrivata la notizia della positività di un altro suo giocatore, ovvero Paulo Dybala. Anche lui contagiato dal Coronavirus, per fortuna però le sue condizioni di salute sono buone. «Volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi» aveva scritto la Joya su Instagram. Ora però c’è un mistero che agita i fan della Juventus.

Dybala salta il programma della società

Oggi il numero 10 bianconero avrebbe dovuto partecipare in diretta Youtube alla puntata “A casa con la Juve”. Il club ha informato i tifosi che non ci sarà lui, bensì il direttore sportivo Fabio Paratici. «Nella quarta puntata di “A casa con la Juve cambio di programma! Siamo riusciti a coinvolgere Fabio Paratici, che oggi sarà con noi! Insieme a lui, il campionissimo azzurro di nuoto Gregorio Paltrinieri. Come sempre, con Enrico Zambruno e Claudio Zuliani! appuntamento alle ore 15 su JuventusTV e Youtube”. Il mistero si fa fitto visto le ultime notizie sul suo conto.

il tweet della società

#ACasaConLaJuve, puntata 4!

👉🏻 Cambio di programma! Siamo riusciti a coinvolgere Fabio #Paratici, che oggi sarà con noi!

Insieme a lui, il campionissimo azzurro di 🏊🏻 @greg_palt ❤

Come sempre, con Enrico Zambruno e Claudio Zuliani!

Ore 15 su @JuventusTV e Youtube! pic.twitter.com/pdEZmPUGKX — JuventusFC (@juventusfc) March 23, 2020

