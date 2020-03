Il titolo Juve in Borsa risale lentamente. Svanito l’effetto Cristiano Ronaldo

Crollo verticale per il titolo Juve retrocesso in Mid Cap. Ieri ha potuto però registrare un +0,056% che ha assestato il titolo a quota 0,71.

L’effetto Cristiano Ronaldo per il titolo Juve in Borsa è completamente svanito. Lo scrive in un articolo il Corriere dello Sport questa mattina. Questo nonostante ieri la giornata si sia conclusa per i bianconeri con un leggerissimo rialzo. Come noto, il titolo è da tempo retrocesso nel listino Mid Cap. E le ultime settimane hanno portato ad un crollo verticale, che ha coinvolto tutta Piazza Affari. La Juve che ieri ha potuto registrare un +0,056% che ha assestato il titolo a quota 0,71 euro grazie alla parziale ripresa della scorsa settimana.

Il titolo Juve crolla

«Il rimbalzo ha permesso di risalire dalla valutazione di 0,54 euro, il punto più basso registrato nell’ultimo anno – scrive il giornale capitolino -. Negli ultimi tre mesi infatti il titolo Juve era sceso in maniera progressiva ma inesorabile, perdendo il 47%, un segno meno che arriva al 50% allargando l’analisi all’ultimo anno. La valutazione della Juve in Borsa è di circa 950 milioni, quando a inizio 2019 aveva toccato anche il miliardo e mezzo di euro. Insomma, sono passati meno meno di due anni dall’acquisto di Ronaldo. E l’effetto CR7 è completamente svanito, almeno in Borsa».

