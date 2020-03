Coronavirus, Dybala rassicura i tifosi via social

“Stiamo bene”. Due parole secche a corredo di una foto pubblicata su Instagram per rassicurare tutti le persone che hanno a cuore la sua salute. Paulo Dybala ci ha tenuto a fare chiarezza sulle sue condizioni di salute tramite i social.

Nei giorni scorsi l’attaccante della Juventus è risultato positivo al Coronavirus. Il terzo giocatore bianconero dopo Rugani e Matuidi ad essere colpito dalla pandemia. Con lui positiva anche la compagna Oriana, che nei giorni scorsi in un video ha raccontato le sue sensazioni.

La situazione di salute di Dybala è sotto controllo e la società effettuerà un altro tampone al giocatore in data 31 marzo. Nel frattempo non gli resta che rimanere in casa per superare questo momento.

La strada per la guarigione è tracciata e le parole dello stesso Dybala hanno un po’ tranquillizzato tutti i tifosi della Juventus e in particolar modo quelli del numero dieci bianconero.

Quando riparte la serie A?

Nel frattempo l’attesa dei tanti appassionati di calcio è legata alla ripartenza della serie A, che non si può dare certo per scontata. La situazione sarà analizzata giorno dopo giorno e una decisione sarà presa solamente quando l’emergenza sarà cessata. Si spera il prima possibile. L’ultima ipotesi riguardo la serie A è una ripartenza a giugno per disputare le 12 giornate rimaste fino al 15 luglio.

