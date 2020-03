Juventus, oggi Dybala in diretta con Tania Cagnotto

Altra diretta oggi in casa Juventus. Il protagonista sarà Paulo Dybala, accompagnato da una grande star sportiva, ossia Tania Cagnotto.

Oggi torna l’appuntamento ‘A casa con la Juve‘, rubrica creata dalla società bianconera in questi difficili giorni di quarantena. I calciatori raccontano quindi le loro giornate a casa e i loro passatempi. Il protagonista di oggi sarà Paulo Dybala. Sarà possibile inviare domande su Twitter per l’argentino. Quest’ultimo però non sarà da solo e sarà accompagnato da un ospite d’eccezione, ossia la tuffatrice Tania Cagnotto. L’appuntamento è alle ore 15 sul canale Youtube e su ‘Juventus Tv’, canale telematico della Vecchia Signora.

