Serie A, verso lo scontro tra Lega e pay tv?

Si va sempre più verso uno scontro ancor più duro tra la Lega Serie A e le pay tv. Ma che cosa potrebbe realmente succedere?

Vero e proprio scontro tra Sky Italia e la Lega Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ si potrebbe scatenare il tutto sul pagamento del saldo di maggio: 233 milioni tra la tv di Rogoredo (130 più Iva), Dazn e Img. Ma starebbe rischiando di aprirsi un altro pericolosissimo fronte, quello relativo alla sesta e ultima tranche bimestrale. Per di più a luglio è previsto il pagamento della prima rata della prossima stagione e al management di Rogoredo, i cui telefoni sono più bollenti che mai, alcuni presidenti avrebbero addirittura chiesto di anticipare quella di settembre. Sky però, per ovvi motivi, non può in questo momento trasmettere partite di calcio, né eventi sportivi di altra natura. Pertanto, in assenza di un’intesa su più punti, potrebbe alzare il tiro delle richieste. Già pronta una squadra di avvocati, che starebbe valutando la situazione. Si potrebbe addirittura ricorrere all’articolo 1467 del codice civile (eccessiva onerosità sopravvenuta).

Lega Serie A vs Sky: ecco cosa può succedere

Non vanno tra l’altro dimenticate le notizie che giungono dagli ambienti bancari, che confermano peraltro che il mercato pagamenti è completamente fermo. Insomma, nessuno paga più nessuno. Ed è probabilmente anche per questo che la necessità di concludere il campionato si fa sempre più impellente. Sky però avrebbe un ulteriore problema non di poco conto: tener buoni gli abbonati, che hanno pagato per vedere le partite e da giorni sono costretti ad accontentarsi di repliche e film. Non resta quindi che attendere quello che accadrà e succederà le prossime settimane. Difficile, in questo momento, fare previsioni e ipotesi.

