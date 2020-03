Juventus, buone notizie per Dybala: famiglia negativa al tampone

Paulo Dybala è uno dei tre giocatori della Juventus positivi al Coronavirus. Per l’argentino è però arrivata una buona notizia sui familiari.

Sono ormai passati un po’ di giorni da quando Paulo Dybala è stato trovato positivo al Coronavirus. Per l’attaccante della Juventus è comunque arrivata una notizia positiva direttamente dall’Argentina, il suo Paese. Infatti la famiglia del numero 10 della squadra dei bianconeri è risultata negativa al tampone per il Covid 19. Un aggiornamento che avrà senza alcun dubbio reso più tranquillo e sereno l’ex Palermo. Quest’ultimo sarà sottoposto al test di controllo tra circa una settimana, per capire se è definitivamente guarito. Non resta che attendere quindi aggiornamenti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK