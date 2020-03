Juventus, il taglio di stipendi crea divisioni: la situazione

Il taglio degli stipendi in casa Juventus continua a creare polemiche. Non tutti infatti sembrerebbero essere d’accordo con l’iniziativa.

Taglio degli stipendi. È questo l’argomento più caldo in casa Juventus. L’iniziativa è partita da Giorgio Chiellini, capitano e vero e proprio leader dello spogliatoio dei bianconeri. Secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il difensore avrebbe avuto contatti con altri tre senatori della squadra, ossia Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci. La maggior parte dei giocatori si sarebbe detta d’accordo con quanto proposto dal centrale, ma c’è chi come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, preferirebbe attendere come si definirà la situazione e capire. Insomma, l’idea potrebbe essere quella di capire se si tornerà o no a giocare per valutare l’impatto economico. Ogni decisione quindi potrebbe essere rimandata.

