Bonucci lascia la Juventus, Calciomercato: scambio con il City?

Leonardo Bonucci continua a essere nei pensieri del Manchester City. Ed ecco che potrebbe profilarsi un interessante scambio.

Il Manchester City avrebbe di nuovo messo nel mirino Leonardo Bonucci. Questa l’indiscrezione che arriva direttamente dall’Inghilterra, più precisamente dal ‘Daily Mail’. A spingere per l’acquisto del difensore della Juventus sarebbe Pep Guardiola in persona, da sempre suo grande estimatore. Difficile però che la società bianconera possa cedere uno dei suoi pilastri. Possibilità di successo? Allo stato attuale, davvero decisamente ridotte. Per i piemontesi, l’ex Milan è un punto fermo in campo e un vero e proprio leader nello spogliatoio e, dopo il ritorno in bianconero di quasi due estati fa, è considerato incedibile. L’allenatore catalano però, come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, potrebbe non demordere.

Calciomercato Juventus, Bonucci clamorosa pedina di scambio?

L’idea sembrerebbe essere quella di fare del buon Leo il punto di riferimento di una difesa, che, soprattutto in questa stagione, è apparsa tutt’altro che impenetrabile. Come detto però, arrivare a Bonucci è tutt’altro che semplice. Ma ecco che potrebbe prendere quota e strada l’ipotesi di uno scambio a dir poco interessante. D’altronde potrebbero essere tanti i giocatori del City che servirebbero alla Juventus.

Un nome intrigante per i bianconeri potrebbe senza alcun dubbio essere quello di Gabriel Jesus, uno dei preferiti da Maurizio Sarri per il ruolo di centravanti del futuro da affiancare a Cristiano Ronaldo. In uno scenario con poco liquidità, le trattative potrebbero essere caratterizzati da contropartite tecniche. L’inserimento del brasiliano nella trattativa potrebbe aprire scenari che al momento appaiono impensabili. Ma si sa nel calciomercato nulla è davvero totalmente impossibile. Soprattutto quando di mezzo c’è il desiderio e la volontà di un certo Pep Guardiola.

