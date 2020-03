Leonardo Bonucci è l’instancabile di casa Juventus. A dimostrarlo sono dati e statistiche. E intanto su di lui c’è il Manchester City.

2224 minuti. Questo è quanto è stato utilizzato Leonardo Bonucci in questa stagione. Nonostante il cambio di allenatore, avvenuto la scorsa estate, il difensore centrale è rimasto un autentico pilastro dello scacchiere della Juventus, come dimostrato da questi dati, riportati da ‘Sky Sport’. Il 32enne sta tra l’altro dimostrando di essere un vero proprio stakanovista, allenandosi in maniera continua e costante anche in questi giorni di pausa forzata a causa dell’emergenza Coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, Bonucci live su YouTube: “Finita la quarantena. Sto bene”

Calciomercato Juventus, su Bonucci piomba il Manchester City

E intanto inizia a entrare pian piano nel vivo anche il calciomercato. E su Bonucci, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, sarebbe piombato il Manchester City. Gli inglesi avrebbero infatti individuato in lui il sostituto ideale di John Stones. A spingere per il suo arrivo sarebbe Pep Guardiola in prima persona. La Juventus però riterrebbe incedibile l’ex Milan, vero e proprio cardine imprescindibile del progetto tecnico e tattico di Maurizio Sarri. Insomma, una cessione appare a dir poco improbabile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK