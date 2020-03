Branchini: «Gabriel Jesus alla Juventus? Nel calcio tutto è possibile…»

L’agente Fifa Giovanni Branchini fa il punto dela situazione sul calciomercato della Juventus e parla anche dei suoi assistiti in bianconero.

E’ l’agente Fifa Giovanni Branchini, mediatore di tante operazioni di livello internazionale, a fare il punto sulle vicende del calciomercato della Juventus. Ha rilasciato una lunga intervista a calciomercato.com che ha abbracciato tanti temi di attualità. Si parte parlando della centralità di Douglas Costa con Sarri. «Ammesso che lo sia stato fino ad oggi – dice -. Perché non è riuscito ad incidere quanto potrebbe fare con le sue qualità. Non credo ci siano giocatori incedibili, magari un paio. Per il resto ci possono essere scambi clamorosi per dare vita a plusvalenze reali».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, per Icardi rivale a sorpresa?

Branchini e l’affare Gabriel Jesus

Uno dei nomi forti su cui poggia il calciomercato della Juventus e Gabriel Jesus del Manchester City. «Parliamo di un grande calciatore e di un grande club, tutto è possibile – spiega Branchini -. Le difficoltà di potere acquisitivo porteranno a non fare molti movimenti, è meglio avere chi si ha già in casa, non ci sarà grande mercato in uscita. Qualche club con grandi difficoltà economiche potrebbe dar vita a qualche scambio clamoroso, impensabile in precedenza». Per Guardiola, invece, secondo l’agente ci sono poche chance. «Sono convinto che resterà al City finché il City lo vorrà, finchè la squadra vorrà mantenere un certo tipo di profilo. L’unica ipotesi che vedo è che qualora gli arabi dovessero ridurre l’impegno o le ambizioni – anche se non penso accadrà – accetterà l’addio, ma lui non se ne vorrà mai andare».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK