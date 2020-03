Calciomercato Juventus: “Arriva Pogba? L’affare in lavagna a 2,75”

Paul Pogba è in dirittura d’arrivo? Stando ai sondaggi non è impossibile che Paul lasci Manchester per rivestire bianconero. L’eventualità è data a 2,75.

Ritorno possibile quello di Paul Pogba detto il Polpo a Torino, l’eventualità di un ritorno in bianconero è in lavagna a 2,75. L’affare si potrebbe chiudere entro il prossimo 31 agosto. La Juventus rimane in polpe, molto più difficile il passaggio al Psg o al Real Madrid, le eventualità sono giocabili a 6,00. Ancora più lontana quella del Bayern Monaco a 33,00. Ma c’è ancora la possibilità che rimanga a Manchester almeno fino alla fine del contratto, infatti secondo Matchpoint la quota di una sua permanenza nel campionato inglese è data a 1,65.

Il #pogback tanto desiderato da tifosi e staff potrebbe essere un sogno possibile, infatti secondo le scommesse online i bianconeri rimangono in polpe per l’acquisto del cartellino del centrocampista francese. Un ritorno, come dicevamo, gradito da tutti soprattutto dai tifosi che non smettono quotidianamente di parlarne, tanto che in ogni video su YouTube della Juventus impazza l’hashtag #pogback. Quest’anno potrebbe essere la volta buona, già da diverso tempo, esattamente dall’anno dopo che se n’è andato, il desiderio di rivedere Paul con la maglia della Juventus è forte, dato che è la società che gli ha permesso davvero di dimostrare il suo talento a livello internazionale. Complice un difficile ambientamento nel calcio inglese – che tutt’ora non lo vede protagonista come dovrebbe- il campione francese non ha saputo riconfermarsi alla qualità vista in quel di Torino e forse, ritornando ufficialmente a casa, potrebbe ritornare il Pogba che tutti hanno conosciuto. Sogno possibile quindi? Secondo le quote delle scommesse sì ma non sarebbe da escludere nemmeno una possibile permanenza a Manchester, anche se i rapporti con l’attuale allenatore sono tutt’altro che idilliaci. Manchester che potrebbe addirittura cederlo a ribasso data la condizione sfavorevole dell’emergenza sanitaria che incombe sul mondo, non solo nel calcio. Paratici & co faranno le dovute considerazioni del caso ma sappiamo che il primo nome sul taccuino è proprio quello di Paul Pogba, data l’emergenza a mediana. Il ritorno del francese darebbe quella sicurezza ma soprattutto qualità ad un reparto che da dopo Pirlo, Vidal, Marchisio e, appunto, Pogba non ha più visto, almeno non a quei livelli assoluti, l’augurio è di rivederlo in bianconero il prima possibile.

