Coronavirus, ecco come si svalutano i giocatori: l’esempio di Pogba

Il Coronavirus sta cambiando senza alcun dubbio il mondo del calcio, a partire dalla valutazione dei calciatori. Ecco l’esempio di Pogba.

Il Coronavirus avrà senza alcun dubbio degli effetti anche sul calciomercato. Il riferimento è senza alcun dubbio in primis alla valutazione dei calciatori. Il loro prezzo inevitabilmente finirà per calare. A parlarne è stato l’osservatorio Cies, prendendo come punto di partenza la propria scala di valori basata su una serie di algoritmi. Se non si riprendesse a giocare, i cartellini di Serie A, Ligue 1, Premier League, Liga e Bundesliga scenderebbe da 32,7 a 23,4 miliardi di euro. Un effetto inevitabile, che peserebbe sul fatturato dei club.

Coronavirus, ecco la svalutazione di Pogba

Un esempio importante che è stato fatto è quello di Paul Pogba. Il prezzo di quest’ultimo crollerebbe da 65 a 35 milioni di euro. In generale quello medio dei giocatori delle cinque grandi leghe europee del 28%. A livello di club, come rivelato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’, la percentuale di perdita maggiore nella valutazione della rosa spetterebbe al Marsiglia: meno 38%. Subito dopo ci sarebbe l’Inter, con il-36%. I nerazzurri infatti passerebbero da 773 milioni stimati a inizio mese a 497 a fine giugno. E le altre italiane? La Lazio -33% (da 348 a 234 milioni), il Milan -31% (da 461 a 317 milioni), il Napoli -30% (da 608 a 427 milioni), la Juventus -28% (da 783 a 561 milioni), la Roma -27% (da 540 a 393 milioni), l’Atalanta -22% (da 316 a 247 milioni). Insomma, delle perdite davvero importanti.

