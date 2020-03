Icardi intriga la Juventus, ma le alternative non mancano

Kane resta l’obiettivo primario, esistono anche altre piste come quella ad esempio che porta ad Icardi. Occhio a Werner del Lipsia e a Jesus del City.

Ieri abbiamo spiegato come Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham. Sono state proprio le sue dichiarazioni ad animare la Juventus, Real Madrid e Psg. «Partire? È una di quelle cose, a cui non posso dire di sì o di no ha detto a Sky Sport UK -. Amo gli Spurs e li amerò sempre, ma l’ho sempre detto: se dovessi sentire che non stiamo andando nella giusta direzione, non rimarrei solo per il gusto di farlo. Sono un giocatore ambizioso, voglio diventare un giocatore top». La Vecchia Signora farà di tutto, ma sa che la concorrenza è agguerrita e il prezzo esagerato. Così il nome che resta di moda più di tutti è Mauro Icardi.

Icardi promesso sposo alla Juventus?

Stamattina Tuttosport fa il punto della situazione. «La Juventus in ottica 2020-21 cerca innanzitutto una nuova spalla da affiancare a Cristiano Ronaldo. La cerca con caratteristiche ben precise: cerca un uomo d’area, un centravanti puro – scrive -. In ottica anche futura i colpi sono Gabriel Jesus e Werner. Uno è già pronto, l’altro è più un azzardo». Quello che però intriga maggiormente più di ogni altro è Mauro Icardi. L’argentino non resterà in Francia e i bianconeri potrebbero portarlo a Torino…

