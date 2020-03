Kane alla Juventus, Calciomercato: il pensiero di Rio Ferdinand

Harry Kane è senza alcun dubbio uno dei sogni di calciomercato della Juventus. Ecco il pensiero di Rio Ferdinand sulla possibile trattativa.

Harry Kane può essere inserito nella categoria sogni di calciomercato. Nel caso in cui l’attaccante inglese dovesse lasciare il Tottenham i bianconeri potrebbero essere tra le possibili pretendenti. A parlare di una possibile trattativa è stato persino l’ex difensore Rio Ferdinand. Queste le sue parole: “Restando con gli Spurs potrà anche essere ricco, ma diventerebbe ricco ovunque e lì non avrebbe niente per essere ricordato, a partire dai trofei. Non può rimanere seduto a guardare. Dovrebbe andare in un grande club e non dovesse scegliere questa strada ne uscirebbe devastato. Penso che sarebbe perfetto per il rilancio del Manchester United, ma credo che ci penseranno anche la Juventus e il Real Madrid, soprattutto se volessero inserire un giocatore d’esperienza per far crescere i giovani talenti“.

