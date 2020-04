Calciomercato Juventus, sì Ronaldo alla cessione di Pjanic?

La Juventus ha intenzione di cambiare diverse pedine nel prossimo calciomercato estivo. L’obiettivo della dirigenza bianconera sarà quella di rinnovare e ringiovanire il suo organico, pur migliorandone la qualità, per rimanere al top sia in Italia che in Europa.

Uno dei giocatori più chiacchierati in questo periodo è sicuramente Miralem Pjanic. Il regista bosniaco non è riuscito in questa stagione a esprimersi al meglio, tant’è che Sarri nelle ultime uscite gli ha spesso preferito Bentancur. Giocatore magari con meno estro rispetto all’ex Roma, ma sicuramente ordinato davanti alla difesa e capace anche di dare maggiore protezione alla retroguardia.

Pjanic ha tanti estimatori, soprattutto il Psg, alla ricerca di un centrocampista con buona qualità di palleggio. E la Juventus di fronte ad una offerta importante non direbbe certo di no ad una sua cessione. Che a quanto pare sarebbe avallata anche da Cristiano Ronaldo. A riportarlo è stato il portale “Don Balon”.

LEGGI ANCHE –>> Plusvalenze per più di 20 milioni, la Juve fa scuola sul calciomercato

Sulle tracce del bosniaco ci sarebbero anche Barcellona e Manchester United. I Red Devils sono una delle squadre con la quale la Juventus avrà parecchio da discutere in sede di calciomercato. Non è infatti un mistero che i bianconeri siano sulle tracce di Pogba per farlo ritornare in bianconero. Il francese piace molto, è stimato da CR7 che lo vorrebbe sulla linea mediana della Juventus nella prossima stagione. Il problema è rappresentato dal prezzo, perché lo United non fa sconti. Per cederlo vuole almeno cento milioni di euro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK