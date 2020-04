Plusvalenze per più di 20 milioni. La Juventus fa scuola sul calciomercato

A gennaio sono state le operazioni minori ad aver permesso alla Juve di alzare la quota plusvalenze necessaria per far rifiatare il bilancio. Tutto alla luce del sole, si intende, come confermato dalla relazione finanziaria semestrale del club bianconero. In tutto la Juve ha spe- so 62 milioni a gennaio, di cui 35 (più 9 di bonus) per Kulusevski. «Sono 40, 8 i milioni incassati invece, per un totale di 23,5 milioni di plusvalenza – scrive il Corriere dello Sport -. Per esempio l’acquisto di un sodalizio quatariota di Han per 7 milioni ha generato una plusvalenza di 3,4 milioni». Ossigeno per le carte del club bianconero su cui grava ancora l’operazione Cristiano Ronaldo.