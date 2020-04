Pjaca, che sorpresa il rinnovo con il croato. Era in scadenza a giugno

Nella relazione semestrale di bilancio emerge come Marco Pjaca abbia rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2020. E’ in prestito in Belgio.

L’ultimo giorno di calciomercato di gennaio la Juventus chiuse un’altra cessione, ossia quella di Marko Pjaca, Oltre a Emre Can, salutò anche il croato, direzione Belgio. La formula però rendeva abbastanza chiare le intenzioni della Juventus. Prestito di sei mesi, con possibilità di prolungamento anche per la prossima stagione, ma senza nessun diritto di riscatto. Il tutto, inizialmente, era suonato strano ai più perché l’ala croata era in scadenza di contratto a giugno. In molti avevano ipotizzato un’imminente operazione di mercato che puntualmente è arrivata.

Pjaca ha rinnovato fino al 2023

A svelare il tutto è il Corriere dello Sport di stamattina. «Sempre dalla relazione finanziaria semestrale arriva una conferma. La conferma alle indiscrezioni legate al passaggio di Marko Pjaca in prestito all’Anderlecht. Il croato, precedentemente in scadenza di contratto, aveva infatti rinnovato fino al 30 giugno 2023 prima della partenza per il Belgio». La Juve evidentemente crede ancora nelle qualità del giovane pagato 20 milioni di euro nell’estate del 2016 e mai esploso. Vittima di infortuni spesso lunghi e dolorosi, ha però dalla sua un talento cristallino che non può essere messo in discussione.

