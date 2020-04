Bentancur lascia la Juventus, Calciomercato: insidia dalla Spagna

Rodrigo Bentancur si è pian piano guadagnato la fiducia di Maurizio Sarri. Ma il futuro del centrocampista uruguaiano è in bilico.

Rodrigo Bentancur è stato uno dei più grandi protagonisti della stagione prima della sosta e del blocco causato dall’emergenza Coronavirus. Il centrocampista uruguaiano si è, con il tempo, guadagnato la fiducia dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Il suo futuro è però ancora tutto da decidere, da stabilire e da decifrare. Su di lui c’è infatti l’interesse di molti top club, tra cui il Barcellona.

Calciomercato Juventus, che futuro per Bentancur?

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘As’, i catalani, oltre che su Barella e Fabian Ruiz, avrebbero così messo gli occhi anche sul bianconero. Resterebbe però da fare i conti con le richieste economiche della Vecchia Signora. Quest’ultima infatti sembrerebbe ritenere incedibile quello che è considerato uno dei suoi gioielli e dei suoi pilastri attorno a cui costruire il futuro. Soltanto un’offerta di 70/80 milioni di euro potrebbe probabilmente cambiare le carte in tavola. Insomma, certezze non ce ne sono, ma la Juventus appare poco disposta a cedere Bentancur. Per il resto non resta che attendere cosa accadrà.

