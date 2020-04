Calciomercato Juventus, scambio in arrivo con il Manchester City?

Calciomercato Juventus: la società bianconera starebbe pensando a uno scambio con il Manchester City. Ecco il dettaglio della trattativa.

Il calciomercato sarà senza alcun dubbio condizionato dall’emergenza creata dal Coronavirus. Ed è probabilmente per questo che si punterà molto su scambi. Ed è proprio ciò che farà la Juventus. Tanti sono i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera. Tra questi c’è senza alcun dubbio quello di Gabriel Jesus. Ma quale potrebbe essere la strategia del club piemontese?

Calciomercato Juventus, trattativa con il Manchester City: scambio in arrivo?

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, la Vecchia Signora potrebbe pensare a proporre come contropartita tecnica Douglas Costa per riuscire ad arrivare all’attaccante brasiliano. D’altronde il bianconero potrebbe interessare all’allenatore degli inglesi Pep Guardiola, che l’ha avuto a disposizione ai tempi del Bayern Monaco. Insomma, l’idea potrebbe diventare concreta. Ora non resta che attendere che cosa accadrà in questi mesi.

