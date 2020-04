Dybala e Oriana ancora con Coronavirus. La Sabatini: «Ho rifatto tampone»

La fidanzata di Dybala, Oriana Sabatini, in un video su Instagrma spiega che lui e la Joya stanno bene, ma hanno ancora il Covid-19. Si attendono i tamponi.

«Un aggiornamento sulla situazione. Tre giorni fa mi hanno fatto un test e ha dato esito negativo, stamattina un altro test ha dato esito positivo». Sono parole di Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala. Le ha pronunciate in un video su Instagram dove ha raccontato di dover restare isolata per altri 15 giorni. Oriana è risultata positiva al coronavirus il 21 marzo insieme al fuoriclasse della Juventus e il virus non è ancora superato. «Ho capito che potrebbe essere stata una falsa negatività, ma io e Paulo stiamo abbastanza bene» ha detto invitanfo tutti a restare in casa.

Dybala ancora alle prese col Coronavirus

«Questo prova quanto poco sappiamo di questo virus. Perché noi pensavamo di essere stati contagiati per il contatto del mio ragazzo con Rugani. Invece non è così» ha aggiunto Oriana. Paulo Dybala e la Juventus, nel frattempo ragionano sul rinnovo del contratto. La Joya percepisce poco più di 7 milioni a stagione, con un contratto in scadenza nel 2022. Si aspetta tanto il rinnovo, che allungherebbe l’accordo con la Vecchia Signora fino al 2024. Facile ipotizzare che si sfonderà il muro dei 10 milioni di euro, grazie a vari tipi di bonus. Un prolungamento che potrebbe quindi farlo diventare incedibile e renderlo un pilastro intoccabile della Juventus del futuro.

