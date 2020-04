Calciomercato Juventus, Bernardeschi verso l’addio

Il calciomercato della Juventus in estate non sarà incentrato solamente sui nuovi arrivi della squadra di Sarri, ma anche – ovviamente – sulle cessioni. Qualcuno andrà via, sia per esigenze di bilancio sia perché destinato a trovare sempre meno spazio sul campo.

Non è un mistero che la Juventus ha già messo a segno un colpo importante in prospettiva, visto che a gennaio ha chiuso l’accordo per Kulusevski. Il gioiellino svedese del Parma – ma di proprietà dell’Atalanta – è un giovane talentuoso che Sarri potrà utilizzare in più zone del campo. Trequartista sì ma all’occorrenza anche esterno.

Un po’ lo stesso ruolo di Federico Bernardeschi, che da più parti viene indicato come probabile partente in estate. Proprio perché il giocatore toscano rischia di perdere posti nelle gerarchie del tecnico e dunque di giocare poco.

A chi piace Bernardeschi

L’ex talento della Fiorentina ha parecchi estimatori in Italia e in Europa, per le sue qualità tecniche e anche per la già citata caratteristica di sapersi disimpegnare in più ruoli sulla trequarti. Sky Sport ha indicato due possibili destinazioni del giocatore. La prima ipotesi porta al Milan, che è intenzionato a rivoluzionare la rosa per tornare ad essere competitivo per le posizioni che contano. La seconda invece riguarda il Barcellona. Per i blaugrana Bernardeschi potrebbe essere una utile alternativa in un attacco che quest’anno numericamente è stato esiguo anche a causa dei tanti infortuni. La Juventus, semmai comunque cederà il giocatore, sicuramente non farà sconti.

