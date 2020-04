Dalla Spagna sono sicuri, Mino Raiola avrebbe promesso De Ligt al Real Madrid, il quotidiano ABC spiega che l’obiettivo del Real è proprio il difensore.

In una recente intervista il procuratore Mino Raiola aveva dichiarato che per la prossima finestra di calciomercato avrebbe portato un grande colpo in casa Blancos, tutti pensavano al profilo del francese Paul Pogba in rottura con lo United e un evidente pallino dell’allenatore Zinedine Zidane che non ha mai smesso di lodarlo pubblicamente, ma a quanto pare il nome che intendeva Raiola non era affatto il Polpo bensì quello di Matthijs De Ligt, difensore centrale olandese ora in forze alla Juventus.

Dalla Spagna: Mino Raiola vuole portare De Ligt in Liga Ennesimo nuovo scenario di mercato quello fra la Juventus e il procuratore Mino Raiola. Ma non si tratta di un duello di mercato fra i bianconeri e i blancos per l'acquisto di Paul Pogba bensì per il cartellino del difensore centrale De Ligt. Infatti in Spagna sostengono che l'obiettivo del Real Madrid non sia Pogba ma proprio il difensore centrale della Juventus, Mino Raiola avrebbe promesso al club madrileno un calciatore di livello internazionale al Bernabeu per la prossima finestra di calciomercato. Secondo le indiscrezioni De Ligt si sarebbe pentito di aver scelto i bianconeri in estate rifiutando il Barcellona e vista l'attuale situazione di -presunta- insofferenza l'ipotesi di riproposta in Liga, anche se non al Barcellona, ormai fuori dai giochi, affascinerebbe molto il calciatore. Mino Raiola quindi punterebbe alla cessione del giovane per cedere alla corte dei blancos in cerca di un futuro erede di Sergio Ramos, anche lui -ormai-, almeno sembra, prossimo ai saluti. Ma la verità che oggi la Juventus non ha ancora lasciato dichiarazioni a tal proposito e per veder partire De Ligt da Torino, dove giusto la scorsa estate si era puntato molto del budget di mercato, non sarà di certo a prezzo scontato.

