Pogba alla Juventus, Calciomercato: contropartita nella trattativa?

Paul Pogba è un nome che da tempo è accostato alla Juventus. I bianconeri potrebbero pensare all’inserimento di una contropartita nella trattativa.

Paul Pogba è un nome che è da tempo accostato alla Juventus. Il suo ritorno fa sognare e non poco i tifosi bianconeri e sembrerebbe essere il grande obiettivo estivo della dirigenza della società piemontese. La trattativa con il Manchester United, proprietario del cartellino, sembrerebbe essere però ancora molto complicata e difficile. Ed ecco che, secondo indiscrezioni e voci che arrivano da Oltremanica, il tutto potrebbe ruotare attorno all’inserimento di una contropartita tecnica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Coronavirus, ecco come si svalutano i giocatori: l’esempio di Pogba

Calciomercato Juventus, una contropartita per arrivare a Pogba?

Infatti, stando a quanto riportato e rivelato dai media inglesi, nella trattativa per riportare il transalpino in quel di Torino potrebbe rientrare addirittura, come già circolato e detto in passato, Aaron Ramsey. Il gallese, dopo un inizio difficile e un lento inserimento negli schemi tattici, si è guadagnato la fiducia di Maurizio Sarri e di tutto l’ambiente a suon di ottime prestazioni e gol. L’ex Arsenal potrebbe però essere sacrificato, anche perché sarebbe gradito dai Red Devils. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi. L’idea del Pogback è comunque più viva che mai.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK