Calciomercato Juventus, Milinkovic il dopo Pjanic?

Sergej Milinkovic è un nome da tempo nel mirino della Juventus. Potrebbe essere il serbo il sostituto di Pjanic, vicino all’addio.

Cambiamenti in regia. Potrebbe essere questa la strategia della Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Infatti è cosa oramai nota il possibile addio di Miralem Pjanic. Per il bosniaco si starebbero facendo sempre più forti e insistenti le sirene del Psg. Ed ecco che i bianconeri starebbero iniziando a guardarsi attorno, sondando alcuni profili. Quello di Sergej Milinkovic potrebbe essere uno di quelli che stuzzica e non poco la dirigenza bianconera.

Milinkovic alla Juventus, Calciomercato: assalto in estate?

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il serbo è da sempre un pallino di Fabio Paratici. Ed ecco che quest’ultimo potrebbe tentare un vero e proprio assalto durante la sessione estiva. Un’operazione senza alcun dubbio difficile e complicata, viste le resistenze e le richieste economiche del patron della Lazio Claudio Lotito. Praticamente impossibile strappare a quest’ultimo uno dei suoi gioielli, ma chissà che l’emergenza Coronavirus non possa aver abbassato il prezzo del centrocampista. Nulla può esser dato per certo. Ora non resta che vedere che cosa accadrà e succederà.

