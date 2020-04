Pjanic lascia la Juventus, Calciomercato: estate decisiva

Miralem Pjanic, dopo quattro stagioni, potrebbe lasciare la Juventus. Ma qual è la situazione legata al centrocampista bosniaco?

Miralem Pjanic è uno di quei giocatori della Juventus che in questi giorni è molto attivo su Instagram. Il bosniaco sembra davvero non veder l’ora di tornare a giocare. “Torneremo a suonare presto in campo, e sarà bellissimo. Cinque milioni di voci, grazie!“, ha scritto l’ex Roma per festeggiare i suoi cinque milioni di follower. Il regista bianconero mostra i suoi allenamenti, ma anche spaccati di famiglia. Insomma, momenti di relax. In realtà i pensieri sono sempre presenti, a partire da quelli sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, che futuro per Pjanic

Non vi è alcun dubbio sul fatto che l’obiettivo principale sia quello di concludere nel migliore dei modi una stagione che ha preso una piega diversa da quella sperata, quantomeno a livello individuale. Il calciomercato però è lì dietro l’angolo. Perché, dopo quattro stagione in terra piemontese, l‘ipotesi addio non sarebbe più così improbabile. Una cessione che, già in passato, è stata ventilata e pensata. Ora però tutto, come rivelato da ‘IL Corriere dello Sport’, sembrerebbe davvero esser cambiato.

Sul buon Miralem ci sarebbe tra l’altro da tempo l’interesse del Psg, che potrebbe decidere di fare sul serio. Ma ecco che potrebbe prendere sempre più corpo l’idea di uno scambio, che quell’Icardi che tanto stuzzica la dirigenza della Juventus. Idee che dovranno maturare con il tempo. Per il momento Pjanic posta su Instagram, continua a lavorare e a concentrarsi in questi giorni di quarantena, pensando al ritorno in campo, che al momento appare comunque lontano. Il suo futuro e il suo destino possono attendere. Ma forse non troppo.

