Esonero Sarri, c’è dietrofront di Agnelli? La rivelazione

Esonero Sarri: ci sarebbe un dietrofront del patron della Juventus Andrea Agnelli. Ecco l’incredibie rivelazione delle ultime ore.

In queste settimane di pausa del calcio giocato, causata dall’emergenza Coronavirus, il calciomercato è tornato a esser di attualità. In casa Juventus si pensa quindi al futuro e a possibili rinforzi in vista della prossima stagione, ma anche a quale sarà il destino di Maurizio Sarri, che, nonostante il primo posto, sembra restare sempre un po’ in bilico.

Esonero Sarri, Santini: “Ecco il pensiero di Andrea Agnelli”

A parlarne è stato Fabio Santini, esperto di calciomercato, nel corso de ‘Il Processo’, in onda su 7 Gold. Questo quanto ha dichiarato: “Mi sono arrivate delle notizie clamorose da Torino su Sarri. Il tecnico, nonostante il primo posto in classifica e l’ottima gara della Juventus contro l’Inter, sembra sempre più lontano dalla Vecchia Signora. Andrea Agnelli sembrava inizialmente intenzionato a confermarlo, ma ora mi giunge la notizia che si stia già pensando già al post Sarri. Sono quattro i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera: Pochettino, Zidane, Allegri e Pep Guardiola. Quest’ultimo sembra essere il favorito”. Insomma, un’indiscrezione che ha del clamoroso. Non resta quindi che attendere che cosa cadrà.

