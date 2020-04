Calciomercato Juventus: nuovo duello con il Borussia Dortmund. Ma qual è l’obiettivo della società bianconera per il futuro?

Si pensa al futuro. In questo periodo di pausa a causa dell’emergenza Coronavirus, si prova a progettare idee e trattative di calciomercato. In casa Juventus uno dei nomi più caldi è senza alcun dubbio quello di Ferran Torres. Ma sul giovane talento del Valencia ci sarebbe anche l’interesse del Borussia Dortmund. Si prospetta un vero e proprio duello estivo?

Calciomercato Juventus, duello con il Borussia Dortmund per Ferran Torres

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Tuttosport’, il rischio è quello di un’altra beffa dopo quella subita per Haaland, avvenuta nel calciomercato di gennaio. Tutto ovviamente potrebbe dipendere ed essere legato dalla volontà del 20enne, che starebbe valutando e sondando tutte le ipotesi con il suo entourage. La decisione definitiva sembrerebbe comunque esser ancora lontana, visti anche i tentativi di rinnovo del Valencia.

I bianconeri resterebbero in prima fila, ma non gli potrebbero garantire la titolarità, cosa che avverrebbe invece in caso di firma con i gialloneri tedeschi. La Juventus potrebbe però giocarsi anche la carta dell’inserimento di qualche contropartita tecnica nella trattativa. I nomi potrebbero essere quelli di De Sciglio o di Rugani. Insomma, non resta che attendere che cosa accadrà.

