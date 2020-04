Lautaro Martinez accostato alla Juventus. E’ lui l’erede del Pipita?

Indiscrezione che ha del clamoroso proveniente dall’Inghilterra. Secondo i media britannici la Juve vorrebbe portare Lautaro Martinez alla corte di Sarri.

Indiscrezione clamorosa che con ogni probabilità è destinata a rimanere tale. Lautaro Martinez, secondo il portale Sport Witness, è finito nel mirino della Juventus. L’articolo in questione rivela come Paratici starebbe pensando all’attaccante argentino dell’Inter come sostituto di Gonzalo Higuain in vista della prossima stagione. Sul giocatore è forte la concorrenza di Manchester City e Barcellona. Trattasi di rumors che per il momento non hanno trovato nessuna conferma in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Arturo Diaconale attacca ancora la Juventus, la polemica continua

Lautaro Martinez in orbita Juventus?

L’accostamento di Martinez alla Juventus, però, testimonia ancora una volta come il club bianconero cerchi un forte attaccante per il prossimo campionato. Il profilo principale, ad ogni modo resta sempre Icardi. Da tempo è sul taccuino della Juventus. Già la scorsa estate l’attaccante argentino è stato accostato a Vinovo, ma poi però è finito al Paris Saint Germain. L’unico dubbio però è se il club francese deciderà di riscattarlo dall’Inter. Questa scelta potrebbe cambiare senza alcun dubbio strategie e scelte. Il direttore sportivo dei campioni d’Italia Fabio Paratici sta valutando tre diverse piste per arrivare al bomber argentino attualmente al Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK