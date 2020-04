Arturo Diaconale il portavoce laziale di Lotito attacca ancora i bianconeri e la polemica social continua ancora una volta.

Arturo Diaconale ancora polemico sui social nei confronti dei bianconeri, come sappiamo la posizione del club laziale è quella di voler riprendere il campionato e prima dell’assemblea di Lega in svolgimento oggi Diaconale non ha perso l’occasione per attaccare ancora una volta con un lungo post su Facebook. Nei confronti della Juventus e del presidente Agnelli dice: “Quegli stessi ambienti che inizialmente volevano dipingere Lotito come un insensibile e irresponsabile preoccupato solo dei propri interessi oggi hanno difficoltà ad ammettere che presidente della Lazio si muoveva con buon senso. I pregiudizi sono duri a morire, anche se poi alla lunga vengono smascherati”.

Arturo Diaconale attacca ancora la Juventus, la polemica continua

Molti sono però i dissensi social nei confronti del portavoce laziale di Lotito, ecco alcune reazioni di tifosi che scrivono nei commenti: “I campionati vanno fermarti e i titoli non assegnati! Basta fare polemica! Abbiate rispetto per i morti”. O anche: “Secondo me Diaconale è il dirigente di un club che fa più danni della grandine e riesce a far odiare un club che dovrebbero essere considerato amico…caro amico aquilotto liberatevi di questo personaggio”. O altri che scrivono: “Diaconale e la Lazio invece di dare aiuti a qualche ospedale pensano ancora a far riprendere il campionato. Si sono resi conto di quanti morti ha fatto il covid-19?” Insomma per i tifosi, in questo momento, l’importanza non è tanto quando e come riprendere il campionato bensì di guardare prima di tutto la situazione di salute e poi valutare tutto il resto.

