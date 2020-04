Calciomercato Juventus, torna di moda uno scambio con la Roma

Come al solito sono le voci di calciomercato Juventus a tenere banco in queste settimane. Con la serie A che è ferma ai box, si guarda inevitabilmente al prossimo mercato estivo per puntellare la rosa. Anche se questo campionato, confidando in un rallentamento dell’epidemia, potrebbe essere ancora completato tra giugno e luglio.

E’ il centrocampo il reparto che probabilmente subirà maggiori ritocchi. Khedira è in partenza e con lui potrebbe esserci anche Miralem Pjanic. Il giocatore bosniaco infatti non ha reso secondo le aspettative in questa stagione e la dirigenza bianconera non direbbe no ad una offerta milionaria. Anche perché gli obiettivi in quella zona del campo non mancano di certo.

Ormai da tempo infatti la Juventus sta seguendo con particolare attenzione due centrocampisti giovani e di grande qualità come Tonali del Brescia e Aouar del Lione. Mediani per i quali si dovrà fare, in caso, sicuramente un grande investimento. E poi c’è sempre il sogno Pogba da cullare. Arrivare al mediano francese non sarà comunque semplice.

Calciomercato Juventus: Cristante al posto di Khedira

Negli ultimi giorni si è tornato anche a parlare di un possibile interessamento per Bryan Cristante, giocatore della Roma, che piace tanto a Sarri. Un mediano moderno, che sa anche essere molto pericoloso in zona gol. Potrebbe prendere il posto di Khedira in rosa e la Juventus vorrebbe intavolare uno scambio alla pari con la Roma. In cambio i bianconeri potrebbero offrire Mandragora, per il quale la Juve ha un diritto di recompra dopo gli ottimi tornei disputati con la maglia dell’Udinese.

