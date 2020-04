Rabiot lascia la Juventus, verrà inserito in uno scambio con l’Arsenal?

Rabiot non ha convinto alla sua prima stagione in bianconero. Potrebbe così lasciare la Juventus e finire all’Arsenal in cambio del terzino Bellerin.

Nonostante la stagione sia ferma, potrebbe a breve entrare definitivamente nel rush finale. Tutti gli obiettivi sono ancora alla portata, ma in casa Juventus si pensa sempre e comunque al calciomercato. Non solo trattative in entrata per i bianconeri, ma anche qualcosa in uscita. Uno dei nomi più caldi in questo ambito è senza alcun dubbio Adrien Rabiot. Le prestazioni del francese non hanno infatti convinto pienamente. Ed ecco che nella sessione estiva il suo destino potrebbe essere riscritto un’altra volta.

Rabiot verso l’Arenal

Il futuro di Rabiot potrebbe essere quindi in Premier League, dove vantava ancora diversi estimatori. Il club più interessato a lui, dando credito ad alcune fonti inglesi è l’Arsenal, un paio di mesi fa data disponibile a un investimento. L’interesse a quanto pare concreto dei Gunners può invogliare la Juventus a confezionare una sorta di scambio. Esattamente con il terzino destro Hector Bellerin. Il 25enne spagnolo, è uscito dalla cantera del Barcellona ma gioca all’Arsenal fin da giovanissimo. E’ reduce da un’annata travagliata per via di un paio di seri guai fisici che tuttavia non avrebbero ridotto di molto la sua valutazione.

