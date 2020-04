Juventus, ecco quando può tornare Cristiano Ronaldo

Ipotesi rientro. Con la ripartenza degli allenamenti si pensa a quando potrebbero fare rientro i giocatori. Ecco quando dovrebbe tornare Cristiano Ronaldo.

Ripresa degli allenamenti un po’ più vicina. Queste sono le sensazioni intorno al mondo del calcio e al campionato di Serie A. Piccoli spiragli di normalità, anche se il ritorno in campo appare ancora distante. Ma il principale problema è senza alcun dubbio quello dei giocatori tornati nel loro Paese. Una questione che riguarda direttamente anche la Juventus.

Juventus, Cristiano Ronaldo verso il rientro

Tra coloro che hanno lasciato Torino c’è anche Cristiano Ronaldo, che era partito subito dopo Juventus Inter per stare vicino alla mamma, alle prese con un ictus. Secondo quanto rivelato da ‘ La Gazzetta dello Sport’, il lusitano dovrebbe fare il suo rientro la prossima settimana. La Juventus avrebbe infatti indicato i giorni dopo Pasquetta come date per ritornare. Il tutto ovviamente è ancora incerto e quindi non vi è precisione e certezza.

Ciò che è certo è che, al rientro in Italia, i giocatori dovranno osservare nuovamente 14 giorni di quarantena prima di poter tornare alla propria normalità e quindi eventualmente ad allenarsi. Insomma, come detto, sprazzi di piccola normalità. I primi segnali sembrerebbero esserci.

