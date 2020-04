Calciomercato Juventus, che intrigo con il Psg

Questi sono giorni importanti per il calcio italiano. Non solo perché a breve si tornerà a parlare di allenamenti e partite, come tutti gli appassionati sperano, ma anche perché tanti club stanno già iniziando a pianificare le mosse di calciomercato per la prossima stagione.

Lo sta facendo anche la Juventus, che del resto a gennaio ha già messo a segno l’operazione Kulusevski e ora vuole proseguire nel rinnovamento della rosa da mettere a disposizione di mister Sarri. Come riporta Tuttosport, anche in difesa a sinistra potrebbero esserci delle novità. Perché Alex Sandro potrebbe salutare la compagnia. Nonostante il brasiliano sia stato uno degli onnipresenti nelle formazioni del tecnico, ci sarebbe l’intenzione di prendere un giocatore che sappia fornire anche maggiore solidità difensiva.

Calciomercato Juventus, tante alternative a sinistra

Non è un caso che alla Juve nelle ultime settimane siano stati accostati tanti terzini sinistri di spessore. Prima Alaba, quindi Emerson Palmieri e poi il sogno Marcelo, che ritroverebbe in bianconero Cristiano Ronaldo suo compagno a Madrid. Al momento il favorito pare essere Emerson, giocatore che Sarri conosce bene e che ha già militato in passato in serie A. E poi potrebbe esserci il ritorno di Pellegrini dal prestito di Cagliari.

Sandro per arrivare a Icardi?

Alex Sandro potrebbe però essere una pedina importante per arrivare ad un altro colpo della Juventus, ovvero Mauro Icardi, che il Psg dovrebbe riscattare dall’Inter. I francesi hanno messo nel mirino il laterale brasiliano, valutato circa 40 milioni, e altri giocatoroi della Juventus tra cui Dybala, Douglas Costa e Pjanic. Potrebbe insomma esserci un vero intrigo di mercato per portare il bomber argentino a Torino.

