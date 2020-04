Calciomercato Juventus, si riapre la pista Willian: ecco perché

La Juventus va sempre a caccia di giocatori importanti per rinforzare la propria rosa e lo farà anche nel prossimo calciomercato estivo. L’intenzione è quella di regalare a mister Sarri un organico che possa fare bene in Italia ma anche in Europa. Per essere competitivi servono campioni esperti che possano fare la differenza, oltre a giovani di qualità.

Per questo motivo i bianconeri già da tempo hanno messo nel mirino il brasiliano Willian, che a giugno lascerà il Chelsea per fine contratto. Un attaccante esterno imprendibile, quando è in condizione. Il giocatore ha dichiarato di voler continuare la sua carriera in Europa, posticipando per adesso il ritorno in patria, e il suo agente lo sta proponendo a diversi club.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, chi prende Pogba? Le quote dei bookmaker

Il Barcellona sembrava essere in pole position per prenderlo, ma secondo il quotidiano “Sport” i blaugrana non avrebbero intenzione di affondare il colpo, viste le alte pretese di ingaggio da parte dell’ex stella dello Shakhtar Donetsk. Probabilmente il loro investimento sarà dirottato altrove. Per questo motivo insomma le altre squadre che seguono con interesse il giocatore sono tornate in corsa per accaparrarselo.

Tra queste, come dicevamo, c’è anche la Juventus, che però dovrà fare i conti con l’Inter e soprattutto con le altre big della Premier League. E tra queste c’è il Tottenham di Mourinho, sempre a caccia di campioni per far tornare competitivi gli Spurs nel loro campionato dopo una stagione decisamente non all’altezza delle aspettative.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK