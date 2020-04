Calciomercato Juventus, chi prende Pogba? Le quote dei bookmaker

Paul Pogba è l’obiettivo numero uno del calciomercato della Juventus nella prossima estate. I bianconeri infatti andranno a caccia del francese, che potrebbe tornare al Torino dopo il passaggio al Manchester United. Un giocatore che conosce bene l’ambiente, che è idolatrato dai tifosi e che ci metterebbe davvero poco a duettare con Cristiano Ronaldo, formando una coppia di assi niente male.

Tuttavia è impossibile non sottolineare come il Manchester non abbia alcuna intenzione di svendere il francese. Sia per il suo valore – anche nella stagione in corso ha giocato pochissimo – ma anche perché gli inglesi lo pagarono all’epoca 105 milioni di euro proprio alla Juve. Niente saldi, dunque: chi lo vorrà dovrà aprire il portafogli.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, torna di moda uno scambio con la Roma

Cosa dicono le quote dei bookmakers a riguardo? Come riporta Oddschanger è il Real Madrid la formazione che sembra essere in pole position per aggiudicarsi il campione transalpino. La quota per il suo passaggio alle merengues è di appena 1.75 per gli analisti di Paddy Power. Il Real ha come allenatore Zinedine Zidane e questo potrebbe essere fondamentale per il passaggio del giocatore in Spagna.

Tra le favorite però c’è anche la Juventus, la cui quota è 4. Sarri sarebbe ben lieto di accogliere un giocatore come lui, capace di fare la differenza ed essere decisivo anche nelle partite più complicate. Leggermente più alta la quota del Psg (5), società che del resto può permettersi investimenti importanti dal punto di vista economico. Sembra invece molto complicato un passaggio del giocatore al Barcellona: in caso di firma con i blaugrana si pagherebbe 12 volte la posta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK